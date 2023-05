Ingezonden artikel: Inbraken voorkomen? Denk naast goede deurbeveiliging ook aan raambeveiliging

Door: Redactie

Om inbrekers buiten de spreekwoordelijke én letterlijke deur te houden wordt er vaak geïnvesteerd in goede deurbeveiliging. Hoewel dit een hele logische en terechte maatregel is, wordt goede raambeveiliging nog regelmatig vergeten. Onhandig, want een inbraak via het raam is doorgaans zo gepiept. Inbrekers gaan dan ook regelmatig voor deze route.

De gevaren van een onbeveiligd raam

Wanneer een raam niet adequaat beveiligd is, is het voor een inbreker niet moeilijk om met wat gereedschap het raam open te wrikken. Met goed hang- en sluitwerk en bijvoorbeeld een anti-inbraakstrip voorkomt u al het eerste gevaar. Naast het risico op open wrikken bestaat ook het risico op insluipen. Inbrekers zijn vaak op zoek naar makkelijke routes om een woning te betreden. Met een openstaand raamwerk of een openstaande deur wordt dit wel heel erg gemakkelijk. Wat óók een bekende manier is om in te breken is het eruit tikken van scharnieren. Wanneer een raam naar buiten opengedraaid staat, is dit vrij eenvoudig. Gelukkig zijn hier oplossingen voor, zoals veiligheidsscharnieren. Als laatst wordt er ook meer dan eens gebruik gemaakt van een geboord gaatje, om hierdoorheen met ijzerdraad de raamhendel de juiste richting in te duwen en zo het raam te openen. Wanneer de hendel voorzien is van een slot, is deze wijze onmogelijk.

De beste raambeveiliging kiezen

Er zijn meerdere manieren om ramen te beveiligen. Afhankelijk van uw wensen en/of eisen kunt u kiezen voor één van de opties. Hieronder behandelen we drie mogelijkheden; magneetcontacten, sloten en een glasbreukmelder:

Magneetcontacten: Een magneetcontact is een contact waarbij een magneet tegen een detector wordt gehouden. Wanneer de magneet de detector verlaat en het raam of de deur dus wordt geopend, zal het alarm afgaan . Dit is een van de veiligste en betrekkelijk voordelige oplossingen voor het beveiligen van ramen en deuren. Magneetcontacten, ofwel raammagneten of deurmagneten, zijn doorgaans draadloos en werken op batterijen. Ook worden ze regelmatig voorzien van een sabotagemelder die te verbinden is met bestaande alarmsystemen. Zo gaat bij inbraak automatisch een alarm af. De magneetcontacten zijn op elk raam of deur te monteren.



Sloten: sloten spreken in principe voor zich, maar qua raambeveiliging zijn er verschillende opties. Denk bijvoorbeeld aan dievenklauwen, barrièrestangen, druksluitingen of combi-uitzetters.

Glasbreukmelder: deze optie geldt eigenlijk vooral als extra zekerheid. Geavanceerde glasbreukanalyse detecteert het breken van alle soorten glas tot op 9 meter afstand. Vallend glas binnenshuis en andere bronnen van vals alarm worden genegeerd.

Naast deur- en raambeveiliging zijn er nog veel andere mogelijkheden tot huisbeveiliging die de moeite waard zijn om te bekijken. Kom je er niet uit? Schakel dan advies in van professionals zoals Feenstra!