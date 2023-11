Ingezonden artikel: Je huis stap voor stap verbouwen

Door: Sales

Heb je een huis gekocht in het centrum of aan de rand van Haren en staat er een grondige verbouwing op de planning? Met een tijdsplan van een aantal maanden en een strak budget ben je klaar om aan de slag te gaan. Maar waar begin je? In deze stap leiden we je stap voor stap door de verschillende bouwwerkzaamheden die wellicht ook in jouw nieuwe huis gedaan moeten worden.

Stap 1. De basis van het huis

Voordat je begint aan de verbouwing van het huis, is het belangrijk om eerst te kijken naar de basis. De fundering, muren en het dak moeten volledig in orde zijn. Kijk dus eerst of het aantal kamers naar wens is en of een uitbouw vereist is. Ook het plaatsen van een muur om een extra kamer te realiseren is hier onderdeel van.

Is de basis klaar en zijn de muren in principe behangklaar, dan kun je verder met de volgende stap in de verbouwing. Zijn de muren nog niet helemaal zoals ze moeten zijn, dan kun je ervoor kiezen een renovlies behanger in te schakelen die deze klus voor jou oppakt.

Stap 2. Inrichting van keuken en sanitaire ruimtes

De muren staan, dus de volgende stap in de verbouwing kan genomen worden. Dit is een leuke, maar ook kostbare stap. Het is nu namelijk de tijd om de huidige keuken, badkamer en wc op te knappen of helemaal te vervangen. Kies je voor het laatste, dan kun je in principe eigenhandig de oude ruimtes slopen. Heerlijk om te doen, zeker als je de nodige energie eruit moet gooien. Het inrichten van de keuken en de sanitaire ruimtes vraagt vaak om meer ervaring. Zeker als je onvoldoende verstand van zaken hebt. Kies er in dat geval uit de juiste vakman in te schakelen. Geeft jou net wat meer rust en ademruimte tijdens de verbouwing.

Stap 3. Verven en inrichten

Zijn alle kluswerkzaamheden gedaan, dan kan de volgende stap worden genomen. Voor de een het leukste gedeelte van de verbouwing, de ander kan maar geen keuzes maken. Hoe het jou ook ligt, jij wil van jouw woning een aangenaam thuis maken waar je met je partner en kinderen heerlijk kunt wonen. Tijd dus om naar de bouwmarkt te gaan en de nodige behangrollen in te slaan. Ook een bezoek aan de meubelboulevard kan hierin niet ontbreken. Stel een gezellig interieur samen waar iedereen zich thuis voelt. Dat betekent dus ook dat je de mening van je partner en kinderen meeneemt in het maken van de keuzes.

Stap 4. Puntjes op de i

Na een heel aantal maanden, wellicht met enige vertraging, zit de verbouwing er dan eindelijk op. De muren zijn geverfd en de meubelen zijn neergezet. Lekker met elkaar op de bank ploffen en genieten van elkaars gezelschap in jullie nieuwe huis. Rest alleen nog de puntjes op de i te zetten door hier en daar een fotolijst aan de muur te hangen en dan is het aan jullie de Harense buurt te verkennen en jezelf te introduceren aan de nieuwe buren.