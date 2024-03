Ingezonden artikel: Tips om succesvol in Duitsland te ondernemen

Door: Sales

Vanuit Nederland ben je super snel in het land van onze oosterburen. Het land van onze oosterburen oogt, bij binnenkomst, al direct anders. Het landschap is anders, de bouwstijl is anders en zelfs de verkeersborden zijn anders. Tot zover dus dat er sprake is van een standaard binnen de Europese Unie.

Op meerdere vlakken is Duitsland heel anders dan ons land. Dit merk je bijvoorbeeld als je met je bedrijf ook in Duitsland gaat ondernemen. Je krijgt dan opeens met hele andere aandachtspunten te maken. Dit maakt ondernemen in Duitsland voor een Nederlands bedrijf al snel een flinke uitdaging.

Pas je aan

Duitsers zijn trotse mensen. Dit merk je onder meer aan het feit dat ze graag zien dat je goed Duits spreekt. Kom je bij een potentiële klant over de vloer en doe je geen moeite om goed Duits te spreken? Dan word je hier direct op afgerekend.

Het advies is daarom om je aan te passen in het land van onze oosterburen. Zorg dat je erg punctueel bent, spreek mensen op een formele manier aan en pas op met amicaal te zijn. Daar zijn ze in Duitsland minder fan van dan in ons land.

Schakel goed (Duits) personeel in

Als je in Duitsland wilt ondernemen, heb je goed personeel nodig. Ga daarom serieus met werving selectie Duitsland aan de slag en stel een Duits droomteam samen. Dit team heb je absoluut nodig om voet aan grond te krijgen in Duitsland.

Zoals hierboven al aangegeven, willen Duitsers graag dat je goed Duits spreekt. Lukt dit je niet? Als je goed Duits sprekend personeel hebt, is dit voor jou verder geen probleem. Je kunt volledig bouwen op de talenkennis – en overige kennis -van je Duitse personeel. Investeer daarom absoluut in het beste personeel dat je in Duitsland kunt vinden.Recruitment Duitsland kan je helpen bij het vinden van goed personeel.

Houd rekening met de hiërarchie

In ons land bestaan al bedrijven zonder een managementlaag. Dit zijn zogeheten zelfsturende bedrijven waar je in Duitsland absoluut niet mee aan moet komen. In elk Duits bedrijf is namelijk echt nog sprake van een duidelijke hiërarchie. Je hebt binnen zo’n bedrijf werknemers, managers en de directie. Dit onderscheid wordt in Duitsland nog steeds erg sterk gemaakt. Houd hier rekening mee als je zaken gaat doen met een Duits bedrijf.

Houd rekening met de forse afstanden

Wil je in eigen land meerdere afspraken op één dag inplannen? Dan hoef je maar met een schuin oog naar de afstanden te kijken. Ons land is immers niet zo groot en is hierdoor eenvoudig te doorreizen. Dat is in Duitsland een heel ander verhaal. In dit reusachtige land moet je goed rekening met de forse afstanden houden.

Ga je een auto leasen? Stel dan het kilometrage een stuk hoger in dan dat je gewend bent. Dit is puur het gevolg van de forse afstanden in dit land. Houd daarom ook rekening met veel reistijd als je meerdere afspraken op één dag hebt.

Ondernemen is in Duitsland geen makkie, maar kan je onwijs veel opleveren.