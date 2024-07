Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente wil de Dilgtweg in Haren verkeersveiliger maken.

Er is een inloopbijeenkomst op donderdag 11 juli tussen 17:30 en 19:30 uur bij ZINN locatie De Dilgt. Het adres is Dilgtweg 3 te Haren. Tijdens de bijeenkomst kunt u het voorlopige ontwerp voor de Dilgtweg bekijken en zien hoe dit ontwerp tot stand is gekomen.