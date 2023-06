Inrichtingsplan Raadhuisplein wordt begin 2024 verwacht

Door: Redactie

Het College van B en W heeft woensdag de gemeenteraad schriftelijk bijgepraat over de gang van zaken op het Raadhuisplein in Haren. Daar worden 25 luxe appartementen, twee winkelpanden en een supermarkt (Aldi) met overdekte parkeerplaatsen gebouwd door ontwikkelaar Explorius.

Het project heeft een aanloop gehad vanaf 2011, toen het oude gemeentehuis van Haren werd gesloopt. In de planvorming was er veel gedoe. Zo hebben omwonenden van de Molenweg de plannen tot aan de Raad van State aangevochten om uiteenlopende redenen. Nadat de gemeente Groningen het stokje in 2019 had overgenomen werden de plannen bijgesteld.

Minder opbrengst

In de brief van woensdag aan de raad staat dat de bijstelling van de plannen ook een bijstelling van de overeenkomst tussen gemeente en Explorius nodig maakt. Anders gezegd, de gemeente zal de prijs van de grond moeten verlagen. Om welk bedrag of percentage het gaat kon wethouder Rik van Niejenhuis desgevraagd niet zeggen. De overeenkomst is nog niet definitief rond, maar lijkt geen obstakel meer te worden. Het project moet doorgaan. Tekst gaat verder onder de foto.

Wethouder Rik van Niejenhuis



Budget onbekend

Voor de uitvoering van het plan wordt deze zomer een traject gestart, waarbij de gemeente in gesprek gaat met Harenaars om wensen en visies te inventariseren. Tegelijk zal landschapsbureau LAOS zich in die gesprekken mengen, zodat de ontwerpers rekening kunnen houden met ideeën van inwoners. Overigens zegt de wethouder dat daarbij rekening zal worden gehouden met het budget dat beschikbaar zal zijn. Ook hierover kon hij nog geen details of bedragen noemen, omdat het deal met Explorius nog uitonderhandeld moet worden.

Groen

Volgens wethouder Van Niejenhuis zijn de ontwikkelingen op het Raadhuisplein gericht op groen, verkoeling en klimaatvriendelijk. De ‘stoffering’ van het plein zal dus groen worden met bomen en planten en weinig verstening. Dat is misschien maar goed ook, want de gemeente ontkomt er niet aan dat er bomen op het Haderaplein gekapt zullen worden voor dit plan. “Daar hebben we buikpijn van”, erkent de wethouder, want deze gemeente is gewend bouwplannen aan te passen aan het belang van bomen. “Maar in dit geval is dat werkelijk onmogelijk”, zegt hij. Hij wil het plan waarschijnlijk niet in deze fase opnieuw in de waagschaal stellen. Wél wordt er gedacht aan compensatie in de vorm van het herplanten in de buurt. Bomen verplaatsen kan in dit geval niet. De huidige bomen zijn hierop onderzocht en blijken te oppervlakkig en breed geworteld te zijn.



Geld blijft in Haren

Wat er allemaal op het Raadhuisplein gaat gebeuren zal het centrum van Haren ten goede komen, meent Van Niejenhuis. Het grootste deel van de opbrengst van de grond zal worden gelabeld als ‘centrumontwikkeling’ en beslist niet worden bestemd voor de algemene middelen. Desalniettemin zal het nodig zijn om extra fondsen te werven om de opfrisbeurt van het dorpscentrum te kunnen betalen. Daarbij denkt men aan geld uit het fonds Impulsaanpak Winkelgebieden en ook uit Ruimtelijke Economie en Leefkwaliteit. Hoe kansrijk dat is staat niet in de brief.

Parkeren

Dan is er nog het parkeerbeleid. Ondernemers in Haren willen het gratis parkeren voor hun klanten terug, al is het maar de eerste 1,5 uur (zoals Helpman). In de brief aan de raad staat dat de gemeente het ‘betaald parkeren’ ziet als een manier om autogebruik in te dammen ten behoeve van ‘verblijfskwaliteit’. Men wil wel toe naar één parkeersysteem voor het hele centrum, maar welk regime dat gaat opleveren is nog een open vraag.

Het spel is op de wagen, na twaalf jaar. De gemeente verwacht dat het definitieve inrichtingsplan in de eerste maanden van 2024 kan worden gepresenteerd.