Interview met schrijfster Ynskje Penning over haar trilogie ‘Overleven…’: 23 maart.

Broodje met Ynskje Penning: ‘Overleven. De lotgevallen van zeven Nederlandse mariniers in WO II’

Schrijver en historica Ynskje Penning uit Haren schreef de trilogie ‘Overleven. De lotgevallen van zeven Nederlandse mariniers in WO II’. Op donderdagmiddag 23 maart wordt zij door Annette Timmer geïnterviewd bij een ‘Broodje met …’ in Ons Centrum, Kerkstraat 2b in Haren.

Onlangs is het derde deel van Overleven verschenen met als ondertitel: de lotgevallen van zeven Nederlandse mariniers in WO II. Een van de mariniers is de vader van de auteur, die de hele oorlog geheime geallieerde regeringspost over de Atlantische Oceaan heeft vervoerd. Hij maakt de Battle of the Atlantic van het begin tot het einde mee en overleeft die. De zes andere mariniers raken verspreid over de wereld en worden ingezet op diverse fronten ook in de Pacific.

Ynskje Penning heeft in de roman data verwerkt zodat de lezer een uitstekend beeld krijgt hoe de Tweede Wereldoorlog in elkaar steekt. Overleven geeft een uniek tijdsbeeld van de tot nu toe in Nederland onbekende zeegeschiedenis van marine, koopvaardij en visserij, waar tienduizenden Nederlandse zeelieden als gevolg van mobilisatie en vaarplicht bij betrokken zijn geraakt.

In het derde en laatste deel bereikt de geallieerde strijd zowel in Europa als in de Pacific zijn hoogtepunt. De slothoofdstukken laten zien hoe de overlevende mariniers met hun oorlogstrauma’s omgaan. Met dit boek heeft Penning haar eerbetoon aan de Koninklijke Marine, de Nederlandse koopvaardij, het Korps Mariniers en haar vader Frans van Staalduinen afgerond.

Overleven is het resultaat van twaalf jaar reizen, lezen, onderzoek doen en schrijven en is haar Magnum Opus.

Annette Timmer presenteert, programmeert, organiseert en interviewt. Zij is al jaren de drijvende kracht achter De Literaire Hemel. Onder die naam worden iedere tweede vrijdag van de maand schrijvers geïnterviewd in Amen.

‘Broodje met …’ is een initiatief van de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren in samenwerking met het Nutsdepartement Groningen-Haren, Forumbibliotheek Haren en boekhandel Boomker.

Donderdag 23 maart 2023, 12.00-13.00 uur, Ons Centrum, Kerkstraat 2b, Haren

Entree: € 7,00, inclusief broodjes en (karne)melk

Aanmelden tot 21 maart 2023 kan alleen maar via bijgaande link: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN

Men kan alleen per pin betalen bij binnenkomst.