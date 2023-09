Inzet beloond, Haren heeft nu deelauto’s met extra voordelen

Nieuws:

Door: Redactie

Een aantal weken geleden is een burgerinitiatief gestart om in Haren drie elektrische deelauto’s te plaatsen, die beschikbaar zijn voor een lokale groep gebruikers. Op deze manier wordt volgens de plannenmakers in de omgeving de parkeerdruk verminderd en komt er meer ruimte in de straat voor andere activiteiten. Meer ruimte voor kinderen om te spelen, minder verkeer door de straat en wellicht op den duur ook meer groen in de wijk, zeggen ze.

De drie initiatiefnemers Menno Visser, Matthias Heinemann en Rick van der Velde zijn hiermee begonnen, omdat hen opviel dat er in een straat veel auto’s stil staan. Onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat auto’s, zeker als het een tweede auto betreft, vaak rond de 95% van de tijd stil staan. Door een auto door meerdere gebruikers te laten gebruiken, wordt de auto vaker en dus een stuk efficiënter gebruikt.

De auto’s worden gedeeld in een besloten bewonersgroep. Een gebruiker heeft totaal geen vaste lasten meer voor de auto en komt daardoor vaak goedkoper uit. Het reserveren, openen en rijden met de auto wordt geregeld via een app, waardoor de auto op ieder moment van de dag kan worden opgehaald. Naast de locaties in Haren is ook een locatie aan de Van Royenlaan in Groningen in optie.

De coöperatie Duurzaam Haren omarmt dit project en betaalt de opstartkosten. Alle informatie over het project is te vinden op de site van Samen Slim Rijden Haren.