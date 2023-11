Is de boosheid rond de fusie Haren-Groningen-Ten Boer vergeten?

Nieuws:

Door: Redactie

Is het samengaan met Groningen voor Haren goed uitgepakt? Na vijf jaar is die vraag misschien te beantwoorden.

Een poll op onze website werd door ruim 500 mensen ingevuld. Daarvan zegt 48% te vinden dat de fusie niet goed is uitgepakt voor Haren. En 44% zegt dat de fusie voor Haren juist goed is gebleken. Voor 8% is het (nog) niet duidelijk.

Waar in 2016 rond 75% tegen een fusie met Groningen was, lijkt de poll erop te wijzen dat het voor veel mensen (44%) in de praktijk best meevalt. Als we afgaan op de inhoudelijke reacties blijkt echter dat er nog veel negatief sentiment leeft. Althans, mensen met kritiek laten zich het meest horen. Bijna de helft (48%) van de mensen is echt ontevreden over het resultaat.

Veel van de ontevredenheid is terug te voeren op het proces van 2016-2018 (dwang) en op de magere financiële situatie van Groningen, terwijl destijds Haren als ‘financieel te zwak’ werd gediagnosticeerd. Verder wijzen mensen op minder goede dienstverlening, waar anderen juist de professionaliteit en dienstverlening van Groningen prijzen. Uitslag is nu dus nog een gelijkspel.