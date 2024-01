Kamerkoor zoekt Harense tenoren

Door: Redactie

“Tenoren, laat je stem bij ons horen”, zegt Charlotte Tjaarda. Zij zet zich in voor een kamerkoor waar al meerdere Harense stemmen te horen zijn. Maar aan tenoren is nog behoefte en daarom gaat Tjaarda nu haar muzikale hengeltje uitwerpen in Harense wateren

“Sinds de oprichting van kamerkoor Northern Voices 13 jaar geleden, zingt ons koor een veelzijdig klassiek repertoire o.l.v. onze bevlogen en enthousiaste dirigent Edwin Velvis. Veelal in Nederland, soms in Engeland.

Graag wil ik tenoren woonachtig in Haren, uitnodigen voor een open repetitie. Om op ongedwongen wijze kennis met ons te maken en de muziek samen te beleven. We willen graag het aantal leden, met name tenoren, uitbreiden.

Behoor je tot een andere stemgroep, en heb je ook belangstelling…. Schroom niet om je aan te melden voor het bijwonen van een repetitie.”

Charlotte over de sfeer: “Onze zangers en zangeressen, komend uit de drie Noordelijke provincies, zijn op een positieve wijze ambitieus, en hebben oor én oog voor de zanger én de mens.

Onze ervaring is dat nieuwe leden zich welkom en snel thuis voelen.”

Open repetitie

Datum:Dinsdagavond 13 februari van 19.45-22-00

Repetitie adres: Magnalia Dei Kerk, Landsteinerlaan 2, 9728 KM Groningen

Info én opgave: Via onze site www.northernvoices.nl