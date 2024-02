Kat en Muis-spel in Westerholm

Door: Redactie

Woensdag werd een kleurrijk kunstwerk onthuld in Westerholm, waar ouderen wonen. Het stelt een kat voor, die hooghartig in de verte staart terwijl een moedig muisje voor hem zit.

Kunstenaar Jörg Ridderbusch uit Oldenburg heeft het gemaakt en was aanwezig bij de feestelijke onthulling. De opkomst van bewoners en belangstellenden was groot. Directeur Dineke Katerberg memoreerde in haar toespraak hoe het idee tot stand kwam: “Collega Verona Duursma kwam terug van een weekendje weg met een mooi idee voor een kunstwerk, een kat. We kregen de fantasie van een huiskat die gezelligheid en huiselijkheid uitstraalt, een beetje ondeugend is en uitnodigt tot gesprek en nieuwsgierigheid en verbazing op zou kunnen roepen.

Tijdens een bezoekje aan het echtpaar Holtkamp bleken de kunstenaarskwaliteiten van Betty Holtkamp. Zij toonde een schilderijtje van gezellige vrolijke poezen. Onze gedachten over een mooie gezellige huiskat voor Westerholm kregen steeds meer vorm. Het schilderij van Betty was een bron van inspiratie.”

Buurtbewoner Wilbert Hofstadt draagt Westerholm een warm hart toe en weet wel wat van kunst. Als echte kunstliefhebber liet hij tijdens zijn reizen gedachten gaan over de wens tot realisatie van een gezellige fijne huiskat. Hij werd geraakt door de kunst van Jörg Ridderbusch uit Oldenburg. En zo kwam het project aan het rollen.”

De kunstenaar gaf nog een korte toelichting op zijn werk en kreeg daarvoor warm applaus en een gulle lach van de aanwezigen. Vanaf nu kunnen bezoekers niet om het opvallende beeld heen. Dineke Katerberg bevestigt dat en zei: “Sommige mensen zullen zeggen: wat is dit voor raar gedoe. Anderen zullen het erg mooi vinden. Dat is goed. Mensen moeten er vooral met elkaar over in gesprek gaan.”