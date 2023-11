Kijk om u heen naar vermiste dame

Nieuws:

Door: Redactie

Wie maandagochtend op pad is in Haren wordt verzocht extra alert te zijn op sporen die kunnen wijzen op de verblijfplaats van Grietje Katuin (84)

Zij is nog steeds vermist. Alles wijst erop dat zij in de war was toen zij zaterdagavond laat haar woning verliet aan de Vondellaan.

De vijver aan de Warmoltslaan in Haren werd doorzocht met hulp van een reddingshond. Naar verwachting wordt het zoeken maandag hervat.

Kijkt u vooral uit op de route naar Onnen. Maar ook rond de Vondellaan. Kijk even in uw tuin of in schuurtjes of onder veranda’s.

Het moet toch niet mogelijk zijn dat in Haren iemand spoorloos verdwijnt.

Ziet u haar? Bel 0900 8844 of 112.