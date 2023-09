Kinderboekenweek op Peter Petersenschool

Nieuws:

Door: Redactie

De leukste en langste week van het jaar staat op het punt van beginnen: de Kinderboekenweek. De Peter Petersenschool besteedt volop aandacht aan boekpromotie.

Het thema ‘Bij mij thuis’ is divers uitgewerkt. Op een centrale plek in de school is een inspirerende woonkamer gecreëerd met een zeer bijzondere boekenkast. De boeken in die kast worden voorgelezen door ouders en grootouders aan groepjes kinderen. Daarnaast gaan alle stamgroepen creatief aan de slag met het maken van een harmonicaboek. Hiermee zetten ze hun favoriete boeken in het zonnetje. En net als andere jaren zijn er eigen Kinderboekenweekposters te bewonderen in de school. Primeur: de posters zijn tijdens de Kinderboekenweek ook te bekijken bij boekhandel Boomker.