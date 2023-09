Kinderfestival was weer een succes

Door: Redactie

Afgelopen zaterdag was er een derde editie van het wederom uitverkochte Kinderfestival Haren. Vanwege het succes van vorig jaar, met 1.250 verkochte tickets, besloot de organisatie dit jaar een programma te maken waardoor er ruim 1.500 bezoekers het festival konden komen bezoeken. Kinderen en hun (groot)ouders/verzorgers uit Haren en omgeving genoten in een zonovergoten Hortus Haren van een veelzijdig programma met theatervoorstellingen, muziekoptredens en workshops. Het festival laat kinderen op een uitnodigende manier kennismaken met kunst, cultuur, natuur, techniek, muziek en sport. Naast Circus Santelli waren er ook voorstellingen van Krijt, Garage TDI, Marco Bonisimo, Boris de Slak en Wiebeltenen.

Voor alle kinderen

Naast de altijd populaire schmink en photobooth was er een veelzijdig aanbod aan workshops en activiteiten, in veel gevallen verzorgd door lokale aanbieders. Zo konden de kinderen onder andere een ‘takkenbeest’ knutselen in de knutselkeet, bouwen met plastic flessen, op een cajon leren spelen, zich verwonderen in het mobiele planetarium, schieten met pijl en boog, leren over superpowers in de natuur of een zelf meegebracht t-shirt bedrukken. Het Groninger Museum was er met hun mini-museum op wielen, het Forum en Boomker lazen voor en het Centrum voor Kunst en Cultuur ‘t Clockhuys in Haren verzorgde verschillende workshops. Ook was er een breed aanbod aan foodtrucks van (lokale) horeca aanbieders op het horecaplein. Het festival kiest er bewust voor om de entreeprijzen laag te houden en alle workshops en activiteiten gratis aan te bieden zodat het festival bereikbaar is voor alle kinderen. Ook voor die met ouders met een kleine beurs. Dit lukte dit jaar weer door sponsoren en de inzet van ruim 40 vrijwilligers.

Je talent ontdekken

Het kinderfestival Haren heeft als doel kinderen op een uitnodigende manier in aanraking te laten komen met kunst, cultuur, muziek en sport. En hoopt hiermee kinderen (en hun ouders of verzorgers) niet alleen een leuke dag te bezorgen maar ook te verleiden tot cultuurparticipatie in hun vrije tijd. Voorzitter van de organiserende stichting Douwe Zeldenrust is werkzaam in de culturele sector en zelf ook ouder van drie jonge kinderen. “We gunnen iedereen de magie van kunst en cultuur. Want de toevoeging van kunst en cultuur in het leven van kinderen is enorm waardevol: het geeft ze de kans om hun talenten en de wereld te ontdekken. En dat is iets waar je je hele leven wat aan hebt.”