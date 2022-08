Kleindochter vermoorde Harense zoekt laatste puzzelstukjes

Nieuws:

Door: Redactie

Jojanneke Dekens uit Deventer probeert het verhaal van de moord op haar oma op een rij te krijgen. Op haar verzoek plaatsen we haar oproep:

“In november 1993 is Mevr. R. De Groot in Haren om het leven gebracht door een van haar kleindochters. Zelf ben ik de andere kleindochter van Mevr. R. de Groot. Om een beter beeld te krijgen en daarmee wat dingen een plek te kunnen geven, ben ik op zoek naar verhalen van mensen die zich nog iets kunnen herinneren van deze zaak. Weet u nog iets over deze zaak of kent u iemand die hier nog iets over weet en wilt u uw verhaal kwijt? Neem dan contact op met de redactie.”

Mail: redactie@harendekrant.nl

Wij brengen u dan met Jojanneke in contact.