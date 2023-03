Koffie-ongelijkheid in voormalig gemeentehuis Haren?

Nieuws:

Door: Redactie

Zijn we op het spoor van ongelijke behandeling van burgers en ambtenaren in het voormalige gemeentehuis in Haren? Hebben we een scoop te pakken?

Erik Vrieling uit Haren vertelt wat hem overkwam: “Vorige week het paspoort van mijn zoon opgehaald bij het voormalige gemeentehuis in Haren. Fijn dat de service geboden wordt en dat dit nog lokaal kan. Tijdens het wachten begon ik wat rond te struinen in de wachtruimte en viel mijn oog op de koffieautomaat. Helaas bleek ik hier geen gebruik van te kunnen maken, er was een bordje geplaatst met “storing”. Na een tijdje kwam er echter iemand naar beneden met een meegebrachte mok en bediende het apparaat, dat zonder enige hapering een volle mok koffie produceerde. De medewerker opende met haar pasje de deur naar de kantoren en liet ons in verbazing achter. Is dit nu een bezuinigingsmaatregel, of zit er iets anders achter…?”

Wat het antwoord ook is: met een simpel briefje kun je veel besparen op de kosten van de koffie en breng je bezoekers niet in verleiding.