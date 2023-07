Komt er een Café Friescheveen 2.0?

Door: Redactie

In 2021 kocht de Provincie Groningen het pand van Café Friescheveen aan de Meerweg in Haren. Daarmee was men verlost van de familie H. Dubois, die sinds mensenheugenis het café exploiteerde, maar in verzet kwam tegen het plan om voor hun deur een brug te bouwen.

De brug was nodig om een open waterverbinding tussen het Friescheveen en Paterswoldsemeer te creëren. Harry Dubois (en later zijn nabestaanden) vonden dat hun bedrijf groot nadeel zou ondervinden van het bouwproces, maar ook van de brug. Het mondde uit in onteigening van een stuk grond van de horecafamilie. Uiteindelijk nam de Provincie in 2021 het hele pand over, waarbij de familie Dubois financieel voldoende werd gecompenseerd om het veld te kunnen ruimen.

Destijds zei gedeputeerde Henk Staghouwer dat het pand wellicht na het bouwproject weer als horecapand in de verkoop zou worden gezet. We zijn nu twee jaar verder en we stellen de Provincie de vraag wat er met het pand gaat gebeuren. Woordvoerder Jan van der Meide zegt: “Nu de werkzaamheden klaar zijn beraden we ons op welke wijze en onder welke voorwaarden we het terrein (met of zonder opstallen) weer ‘vervreemden’. We zullen over de toekomstige invulling van het perceel overleggen met onze gebiedspartners, de gemeente Groningen en het Meerschap, waarbij we rekening zullen houden met de geschiedenis van de locatie en de ligging ten opzichte van de nieuwe ecologische verbindingszone. Zodra daarover meer duidelijkheid is, zullen we daarover communiceren.”

Het is dus nog even afwachten of op deze locatie weer horeca zal herrijzen of dat het perceel een andere bestemming gaat krijgen.

Foto: JP en Amber Dubois en Gini Dubois in 2019, toen zij nog streden tegen de Provincie.