Nieuws:

Door: Redactie

In de dorpen Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren zijn ook dit jaar weer Koninklijke onderscheidingen opgespeld.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau werden:

Gerard van den Berg (62) uit Glimmen.

Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt voor de wetenschap.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd:

Henk Slagter (76) uit Glimmen.

Hij heeft zich tomeloos ingezet voor mensen die in armoede leven met Kledingbank Maxima.

Lid in de Orde van Oranje Nassau werden:

Martin Schipper (64) uit Onnen (foto)

Hij heeft zich vele jaren sterk gemaakt voor scheidsrechters (KNVB) in het amateurvoetbal in Haren en omstreken. Daarnaast was hij actief voor de Oranjevereniging.



Geert Thomas (85) uit Haren.

Hij zette zich in voor vluchtelingen en voor de cultuur in Haren door zijn voorzitterschap van muziektheater Thalia.

Janna Thomas-Lanting (85) uit Haren.

Zij zette zich langdurig in voor de stichting Rommelmarkt en als collectant voor de Nierstichting.