Kunstenaars werken op dodenakker: Inspiratie op het Esserveld

Door: Redactie

Begraafplaats Esserveld: een stukje hemel op aarde. Hier rusten de gestorvenen onder hoge bomen, geordend langs bochtige paden. De beheerder oogst bij bezoekers soms verbazing: kan één man dit allemaal onderhouden? Kunstenaars van Het Resort waren hier de afgelopen weken aan het werk en lieten zich door de dodenakker inspireren. Hun werk wordt o.a. in de voormalige aula geëxposeerd tot 21 juli. De opening is op 22 juni van 14:00 – 17:00.

Historie

Het concept van Het Resort is origineel: men zoekt kleurrijke locaties waar kunstenaars een bepaalde periode hun atelierwerk doen. Ze snuiven er de sfeer op, verdiepen zich in de historie van zo’n plek en maken kunst. Het resultaat zal altijd een bepaalde relatie hebben met de locatie waar zij hun ideeën kregen en hun kunst maakten. Voor juni was het Esserveld uitgekozen. De beheerder toonde zich gastvrij en de voormalige aula (die nu niet meer in gebruik is) werd beschikbaar gesteld om te werken en te exposeren.

Kunstenaars

Daphne Verberg, co-directeur van Het Resort: “Op een zorgvuldige en respectvolle manier zullen zij reflecteren op eeuwenoude begraafrituelen, grafsymboliek, de cyclus van het leven en de dood en hoe dit zijn effect heeft op de begraafplaats: herinnering en vergeten, nalatenschap en traditie. Er wordt onder meer gewerkt met keramiek, glas en textiel.”

We spreken drie kunstenaars, waarvan één uit de Verenigde Staten, in de aula. Ieder op zijn eigen manier probeert het verleden en de essentie van het Esserveld te onderzoeken en vertalen naar kunst.

Eenzaam

Eén van hen is Yaïr Callender uit Den Haag. Hij maakt voornamelijk sculpturen en ruimtelijke installaties. De architectonische constructies bevinden zich ergens tussen ornament, beeldhouwkunst en monumentale compositie en worden vaak gevoed door zijn interesse in het spirituele, wat een cruciale rol speelt in zijn werk. Het is opvallend dat deze man zich op het Esserveld juist laat inspireren door mensen die niemand hadden om hun begrafenis te verzorgen (en betalen). Hij legt uit dat hij de nagedachtenis aan deze eenzame doden wil combineren met de reusachtige monumentale bomen op het Esserveld. Van bomen zouden monumenten kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld door ze te voorzien van tekst. Of hij uiteindelijk op dit spoor verder is gegaan, kunnen we zien vanaf 22 juni op het Esserveld.

De tentoonstelling loopt tot en met 21 juli, voor openingstijden zie www.hetresort.nl.

Foto: Ellen de Haan