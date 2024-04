Leuke vrijwilligers-vacature bij hockeyclub in Haren (april 2024)

Nieuws:

Door: Redactie

Hockey Club Groningen zoekt enthousiaste vrijwilligers voor onze gezellige kantine!

Taken en werkzaamheden

• Het schenken en afrekenen van koffie/thee en andere consumpties • Het klaarzetten van ranja voor de teams

• Het opruimen en schoonhouden van de kantine

• Keukenwerkzaamheden, zoals het maken van broodjes, frituur en lunches voor de eerste teams

Op termijn kunnen in overleg de werkzaamheden uitgebreid worden (denk bijvoorbeeld aan het instrueren van ouders tijdens bardiensten en het openen en sluiten van de club/kantine).

Vaardigheden en kwaliteiten

Voor deze functie is het belangrijk dat je klantvriendelijk bent en dat je het leuk vindt om nieuwe mensen te ontmoeten. Ook is het belangrijk dat je flexibel bent en in staat om zelfstandig te kunnen werken. Verder ben je:

• 25 jaar of ouder, gepensioneerde ouderen zijn ook van harte welkom om te solliciteren;

• Flexibel inzetbaar voor 8 tot 24 uur per week;

• Affiniteit met het aansturen van kantinepersoneel is een pre maar geen vereiste. Interessant of leuk aan deze vacature

Hockeyclub Groningen is opgericht in 1926 en met meer dan 1250 leden een van de grotere hockeyverenigingen van Noord-Nederland. We zijn een club met een gezellige sfeer en een open karakter. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen bij de club (leden, jong en oud, vrijwilligers, ouders) zich welkom voelen. De kantine is een plek waar iedereen samen komt

en waar mensen graag een praatje maken. Zo leer je makkelijk nieuwe mensen kennen en draag je bovendien een steentje bij aan de lokale gemeenschap.

Extra informatie

Als vrijwilliger van de kantine trek je nauw op met de leden van de bar commissie. Zij zijn direct aanspreekpunt en kunnen helpen wanneer nodig. Ook heeft de club een aantal barhoofden (leden of ouders wiens kind lid is). Zij dragen, net als jij, verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de kantine.

De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats gedurende het hockeyseizoen in het weekend wanneer er wedstrijden worden gespeeld. Soms zijn er in de middag en avond ook activiteiten. Het zou voor ons fantastisch zijn als je met enige flexibiliteit ingezet kunt worden. In de schoolvakanties zijn de activiteiten beperkt. Er is een korte winterstop (december/januari).

Informatie over de vacature

Soort vacature : Vrijwilligerswerk

Tijdsduur : Voor onbepaalde tijd

Uren per week : Minimaal 8 uur, maximaal 24 uur

Voorzieningen : Vrijwilligerscontract, Verklaring Omtrent Gedrag vereist (gratis aan te vragen)

Werktijden zelf indelen : Deels

Locatie : H.C. Groningen, Kerklaan 35, 9751 NL Haren

Informatie over organisatie

Hockey Club Groningen

Kerklaan 35

9751 NL Haren

Website: www.ghhc.nl

Wil je reageren op deze vacature? Neem dan contact op met Louise van Olst Emailadres : barcommissie@ghhc.nl

Telefoonnummer : 06- 30525217