Levenskunstenaar in Nieuw Erasmusheem

Door: Redactie

Johannes Ruben (78) woont op etage 5 van Nieuw Erasmusheem te Haren.

Het natuurgebied Maarwold en Wolddeelen ontvouwt zich dagelijks voor zijn ogen als een panoramisch schilderij. Allerlei soorten vogels, reeën en vossen laten zich zien aan iedereen die oog voor ze heeft. “Ik kom door ziekte helaas weinig buiten, maar toch geniet ik van de flora en fauna om me heen. Het is in één woord: geweldig.”

Hieronder enkele foto’s die hij maakte op 18 januari 2024.