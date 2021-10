Levensverhaal in boekvorm dankzij Humanitas

Door: Redactie

Mevrouw I.J. Houwing uit Groningen (1937) heeft al een lang leven achter zich. Als je haar verhaal zou opschrijven krijg je een boek over voor- en tegenspoed; over een jeugd tijdens de wederopbouw en over de problemen die zij ondervond door haar visuele beperking. En dat boek heeft Ita de Regt uit Onnen geschreven. Het is inmiddels in een zeer beperkte oplage gedrukt en in familie- en vriendenkring verspreid.

Humanitas bedacht het project ‘Levensverhalen’ met verschillende bedoelingen. Enerzijds is het van historische waarde dat levensverhalen worden bewaard voor latere generaties, anderzijds is het afnemen van de interviews een mooie aanleiding voor sociaal contact. Dat laatste is van belang in een tijd waar eenzaamheid op de loer ligt. Ita de Regt uit Onnen heeft zich bij Humanitas aangemeld als interviewer en schrijver.

Interviewer

Als onderwijscoördinator bij de RUG was Ita de Regt al gewend aan het ordenen van informatie. “En ik was ook altijd al geïnteresseerd in verhalen”, zegt ze. “Nu ik meer tijd heb leek het me erg leuk om levensverhalen op te schrijven.” De aanvraag van mevrouw Houwing was door de crisis even blijven liggen, maar dit jaar kon het feest van de herinneringen beginnen. “Ik heb haar vaak geïnterviewd”, zegt Ita de Regt. “Maar van interviewen kwam soms niet veel terecht, omdat we een klik hadden en vaak gewoon hebben zitten kletsen.” Hiermee bewijst zij overigens het belang van het sociale contact met ouderen, dat je gerust een ‘bijvangst’ van dit project mag noemen.

Handicap

Mevrouw Houwing, altijd goedlachs en optimistisch, heeft haar verhaal stukje bij beetje verteld en daarbij zijn er maar weinig onderwerpen onbesproken gebleven. “Sommige details wilde ik niet in het boek hebben”, zegt ze. “Maar verder mocht Ita alles weten.” In het boek is te lezen hoe haar moeder reageerde toen bleek dat zij een ernstige oogaandoening had, waardoor ze vrijwel blind was. “Als kind heb ik me door haar reactie vaak schuldig gevoeld en wilde ik mijn handicap verbergen. Dat doet wel wat met je.” Haar bijna-blindheid was een taboe en is dat tot op hogere leeftijd gebleven. Maar die tijd is nu voorbij.

Kleinzoon

Het boek is klaar. Voor een laatste controle heeft Ita de Regt het aan de hoofdpersoon voorgelezen (die kan zelf vrijwel niets meer lezen). Het is in een kleine oplage gedrukt en de eerste reacties zijn al binnen. Mevrouw Houwing met een lach: “Mijn kinderen vonden het heel fijn dat het verhaal vastligt, voor als ik er later niet meer ben. En mijn kleinzoon zei: ik vind er nu nog niet zoveel aan, oma. Maar dat zal later vast anders zijn.”

Wilt u uw levensverhaal laten optekenen? Er zijn geen kosten aan verbonden. Bel Humanitas 050-3126000 en vraag naar het Project Levensverhaal.

foto: Rechts mevrouw Houwing, die haar levensverhaal heeft laten vastleggen door Ita de Regt uit Onnen.