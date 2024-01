Lezing en expositie – Gezichten van dementie

Door: Redactie

Kunstschilder Herman van Hoogdalem (1956) uit Sauwerd maakte kennis met de wereld van dementie door de roman ‘Hersenschimmen’ van J. Bernlef. Hij zegt: “In mijn jeugd heette dementie nog ‘kinds’. Dankzij Bernlef begreep ik wat er mis kan gaan in de menselijke geest”. Van Hoogdalem geeft 28 februari een lezing Glimmen over zijn kunstproject ‘Gezichten van dementie’.

Rondom zijn lezing is er de gelijknamige expositie in de kerk te Glimmen, waar reusachtige portretten te zien zijn van mensen wier dementie van hun gezichten is af te lezen. Je ziet het verval in de broze rimpelige huid, omlijst door die soms wilde haren. Herman van Hoogdalem heeft goed gekeken en geluisterd naar mensen met dementie.

Vrouw op de foto

Op de foto staat de kunstschilder bij het portret van mevrouw Klopstra, dat hij rond 2011 schilderde in De Dilgt te Haren. Toen zij het destijds bekeek begon zij met haar vingertoppen de contouren van haar gelaat af te tasten. Daarna brak een glimlach door en zei ze: “Dat ben ik.”

Vreemde wereld

Dementie is er altijd geweest, maar neemt toe doordat mensen ouder worden dan vroeger. Vaak kan het lichaam nog wel even verder, maar haakt de geest af. Dementie is er in verschillende varianten en leidt tot pijnlijke aftakeling, waarbij het lijkt alsof de patiënt er nog is, maar tegelijk ook al is overleden. “Ik maakte zelf het proces met mijn moeder mee”, zegt Herman. “Ze was erg angstig en dat vond ik vreselijk om te zien. Ze was in een vreemde wereld terechtgekomen, waar ze aan een tafel zat met mensen die ze niet kende. Waar ze hardop moest vragen of iemand haar naar de wc wilde helpen.”

Lijden

Herman besloot in 2011 om dit gegeven te gebruiken als thema voor een serie kunstwerken en begon tekeningen te maken van gezichten. Gezichten met sporen van wie iemand ooit was geweest en met die gezichten kon hij de lijdensweg verbeelden. “Het is een lijdensweg”, zegt hij. “Ik zie dementie als lijden en ik ben erdoor gebiologeerd. Waarom? Omdat het lijden in de laatste fase van het leven de schaduwkant van het leven is en bij ons mens-zijn hoort. Daar moet je soms gewoon naar kijken of je het nu wilt of niet.”

Lezing

Van Hoogdalems moeder woonde in De Dilgt in Haren. Het was daar dat hij gezichten begon te schilderen en hun verhalen vastlegde. Tijdens de lezing in februari zal de kunstschilder het verhaal van zijn moeder vertellen en de luisteraars ook meenemen in het avontuur dat hij destijds aanging in het project ‘Gezichten van dementie’. Het gelijknamige boek is nog steeds in omloop en onlangs verscheen er weer een herziene zesde druk met nieuwe schilderijen en verhalen.

Lezing: 28 februari 20.00 uur in Dorpshuis de Groenenberg te Glimmen

Reserveren: geboektinharen.com

De expositie in de Trefpuntkerk van Glimmen (ingang Kastanjelaan) wordt 17 februari om 16.00 uur geopend. In de weken 8 t/m 11 kunt u iedere vrijdag en zaterdag van 17.00-17.00 uur in de Trefpuntkerk terecht,