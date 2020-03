Lokale loyaliteit in Haren, de strijd tegen de crisis winnen we. Filmpje in première.

Door: Redactie

Een filmpje, met liefde gemaakt door We Shoot It uit Haren, gaat vandaag in première. Een filmpje namens ondernemers en organisaties in Haren, gericht aan alle inwoners en mede-ondernemers. Met rechte rug en lokale loyaliteit gaan we sterker uit deze crisis komen dan we hadden gedacht.

Kijk hier naar de videoboodschap: https://youtu.be/yum1XrunnVc

Of kijk op: www.facebook.com/harendekrant

De makers

“Niet bij de pakken neer gaan zitten, maar juist nu is het belangrijk om samen vooruit te kijken. Diverse Harense ondernemers hebben ons gevraagd om hun gevoel op beeld vast te leggen. Wij zijn Haren, juist nu!”

Karin Blom, We Shoot It, in samenwerking met Vincent Lublink Dragendrop Luchtfotografie-video.

De stem van Haren wordt vertolkt door:

Huisartsenpraktijk Kromme Elleboog

Tineke Berends, Sportschool Energy

Esther Wiersma, Jos Coiffures

Gert Hovenkamp, Café de Pub

Petra Haafs, Echte Bakker Haafs

Omar Hadouche, Mediterraneo

Pim Albronda, Bruna

Ivo Hof, Expert

Wendy Berends, Holiskin

Germen Olivier, Flashman mannenmode

Marjan Nijboer, Boase mode

Bert Boers,OBS de Brinkschool

Paul Heidanus, politie Noord-Nederland

Hein Bloemink, Haren de Krant