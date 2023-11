Luister hier: talkshow De Tafel van Haren over luchtvaartlawaai en het nieuwe Raadhuisplein

Door: Redactie

Luister hier naar de talkshow De Tafel van Haren (november 2023) van Haren de Krant.

In deze show hoort u Henk Niemeijer van Plaatselijk Belang Glimmen over de schurende relatie van het dorp met Groningen Airport Eelde. Verder een gesprek met Mathijs Dijkstra van LAOS, het bureau dat drie ontwerpen maakte voor het nieuwe Raadhuisplein. Hij zegt dat daar geen plek is voor de jaarlijkse kermis. U hoort snelsonneteur Wim Overweg met een kwinkslag op rijm over de Harense actualiteit en natuurlijk een optreden van de ‘huistroubadour’ van De Tafel: Johannes van Timmeren. Een speciaal optreden is er van de 16-jarige Joshua Hassler Forest op de cello. Hij is wat je noemt een aanstormend talent en lijkt op weg naar een glansrijke carrière op internationale podia. Hij komt uit Haren. Heeft u tips voor de volgende Tafel? Mail aan tafelvanharen@gmail.com.

https://open.spotify.com/episode/0P0HIB0TiDONCajnphNUsa?si=b9f431533f544be7

Joshua Hassler Forest tijdens de opname

Gericht luisteren?

Voorgerecht (vanaf 01:40): Henk Niemeijer over de moeizame relatie tussen Glimmen en de luchtvaartschool

Hoofdgerecht (vanaf 16:05): Mathijs Dijkstra, ontwerper van LAOS, over de drie plannen voor het nieuwe Raadhuisplein

Nagerecht (vanaf 28:20): Cellist Joshua Hassler Forest (16). Hij is op weg naar de internationale podia.

De Tafel van Haren wordt iedere maand opgenomen in de Dickensroom (in de bibliotheek) te Haren. Presentatie Hein Bloemink (Haren de Krant) en Casper Slotboom.

Johannes van Timmeren ‘huistroubadour’

Casper Slotboom (rechts) en Hein Bloemink aan De Tafel van Haren.