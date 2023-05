Luister nu naar de podcast Tafel van Haren aflevering 2

Door: Redactie

Met de onderstaande link luistert u naar de Tafel van Haren, de talkshow van Haren de Krant over Harense onderwerpen.

Deze maand met als gasten:

Jaap Pool (hij leidt VAR’s op) (na 2.05 min)

David van der Kellen en Karma Sierts over zandwegenbeleid in Haren (na 16.00 min)

Johannes van Timmeren zingt live (na 28.30 min)

Wim Overweg leest twee snelsonnetten voor over Harense zaken (na 32.50 min)

De podcast duurt 40 minuten.