Mariska Sloot: “Mensen, let op uw zaak”

Nieuws:

Door: Redactie

Mariska Sloot, raadslid voor de Stadspartij 100% voor Groningen, doet een wake up call. Ze zegt dat Haren haar kermis in het centrum dreigt kwijt te raken en vraagt zich af of de gemeente de jeugd van Haren wel heeft geraadpleegd. Verder zegt zij dat veel mensen zich niet realiseren dat de reclamebelasting die de gemeente wil gaan heffen óók impact zal hebben op culturele instellingen en sportclubs.

Om te beginnen met de kermis. Op de website van Haren de Krant las Sloot tot haar verbazing dat ontwerpbureau LAOS in haar drie ontwerpen voor het nieuwe Raadhuisplein geen ruimte zag voor de jaarlijkse kermis. “Dat is toch heel vreemd”, zegt Sloot. “Is de jeugd gevraagd naar hun mening? De kermis is ieder jaar vooral voor jongeren en kinderen een trekpleister. Waar denkt de gemeente de kermis dan kwijt te kunnen? En die vraag speelt al in april 2024.” Mariska Sloot wil voorkomen dat de kermis stilletjes uit de plannen wordt geschreven en zegt: Haren, let op uw zaak. Woensdag 1 november zal Mariska Sloot hierover vragen stellen in het vragenuurtje.

Dan de reclamebelasting. De gemeente wil die invoeren in 2024. Volgens Mariska Sloot ligt in de berichtgeving de focus vooral op het effect op bedrijven. Maar dat is niet alles, zegt zij. “Straks zullen ook zorginstellingen en culturele instellingen gaan betalen voor hun uitingen”, aldus Sloot. “En wat denk je van de sportvelden. Een deel van De Koepel in Haren is openbare weg en dus krijgen sponsorborden te maken met deze onzinnige treitertax. Die zal voor rekening komen van de clubs. Moeten straks hierdoor de contributies weer omhoog?” Volgens Mariska Sloot hebben veel mensen nog niet in de gaten dat dit dus verder gaat dan het bedrijfsleden alleen. Ze zegt; “Haren, let op uw zaak.” Een petitie tegen de reclamebelasting is vandaag nog te tekenen.