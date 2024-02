Mee op de Passaatwind: een oversteek over de Atlantische Oceaan

Nieuws:

Door: Redactie

Rinse Ubbink is een bijzonder lid van Vereniging Watersport de Twee Provinciën. Hij is Nederlands kampioen zeilen in de ILCA (voorheen laser).

Afgelopen winter heeft hij de Atlantische Oceaan overgestoken op een zeiljacht en daar komt hij op 10 maart over vertellen. Hij gaat vertellen over de voorbereiding van de tocht en de bijzondere momenten van de Atlantic Rally for Cruisers (ARC) + 2023 op het zeiljacht de Ikigai. Van Las Palmas, Gran Canaria naar Mindelo op het eiland São Vicente Kaapverdië (850 nautische mijlen) en eindbestemming Saint George, op het eiland Grenada in de Caribbean (2150 nautische mijlen). Wie weet vertelt hij ook nog over de ILCA wedstrijd in Grenada waar hij ook nog even de eerste prijs heeft gewonnen.

Waar: Het Vooronder van VWDTP, Meerweg 227 Haren

Wanneer: zondag 10 maart

Hoe laat: Inloop 10:30, start van de lezing om 11:00

Gratis toegang voor leden en introducés