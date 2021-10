Meisje (20) ernstig gewond door aanrijding op gevaarlijke kruising

Door: Redactie

Opnieuw heeft er een aanrijding plaatsgevonden op de kruising Dilgtweg-Kerklaan in Haren. Dinsdag rond 12.20 uur werd een meisje op de fiets aangereden door een afslaand taxibusje.

Het fietspad ligt evenwijdig aan de Kerklaan en afslaand autoverkeer wordt vaak verrast door fietsers uit beide richtingen. Het ligt voor de hand dat dit nu ook is gebeurd. Het meisje is met haar fiets onder het busje terechtgekomen. Er waren meerdere ambulances en politievoertuigen aanwezig, alsook de brandweer (er was sprake van een beknelling). Het meisje is voor behandeling meegenomen naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding.

Wrang toeval is, dat Haren de Krant in de uitgave van volgende week juist aandacht wil besteden aan linke locaties voor fietsers. Deze kruising behoort tot de gevaarlijkste in Haren.

Foto’s: Ruben Huisman 112Groningen/Haren de Krant