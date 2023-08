Mensen met dementie kom je wellicht vaker op straat tegen

Nieuws:

Door: Redactie

Landelijke wetgeving schrijft voor dat zorginstellingen niet langer mensen met dementie achter een gesloten deur mogen verzorgen. Sinds mensenheugenis kennen we ‘gesloten afdelingen’, waar ouderen met dementie soms vertwijfeld voor zo’n dichte deur staan. De Wet Zorg en Dwang maakt aan die gewoonte een einde en daarom zullen we ook in Haren vaker ouderen met dementie kunnen tegenkomen. Of valt het mee?

In Zonnehof, Westerholm, Huize Maarwold en De Dilgt in Haren wonen heel wat ouderen met de ziekte van Alzheimer of andere dementieklachten. In Zonnehof, Westerholm en Maarwold hebben nooit gesloten afdelingen bestaan, maar in De Dilgt wél. Van oudsher gingen daar namelijk mensen met ernstige dementie wonen. Stap voor stap worden de deuren daar nu van het slot gehaald. In De Dilgt waar ruim 120 mensen met dementie wonen, heeft men het nieuwe beleid goed voorbereid. Een team van specialisten beoordeelt per bewoner of het een aanvaardbaar risico is als iemand het gebouw verlaat. Waar nodig krijgt men een sensor mee, waardoor de locatie kan worden vastgesteld.

Twijfels

Bij medewerkers en familie leefden eerst twijfels, maar ervaringen van andere woongebouwen die hen voorgingen, stellen gerust. In de praktijk blijven verreweg de meeste mensen dicht in de buurt van de eigen afdelingen of het woongebouw. Zodra zij merken dat de deur niet op slot is, vloeit meestal de spanning uit weg en keren zij terug naar hun vertrouwde plekje. Waar het om gaat is dat mensen met dementie hun vrijheid ervaren en niet telkens worden geconfronteerd met onvrijheid.

Het is goed dat mensen op straat hiervan op de hoogte zijn, zodat zij begripvol kunnen reageren als zij iemand ontmoeten die ‘de weg even kwijt is’. Wie het niet vertrouwt kan even contact opnemen met de genoemde woonzorgcentra:

-De Dilgt – 050-5252000

-De Zonnehof 050-203 0303

-Huize Maarwold 050-5346422

-Westerholm 050-5342122

-Politie 0900-8844