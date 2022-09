Door: Redactie

Zaterdagmiddag waren de modeshows in het centrum van Haren goedbezocht en afgezien van wat spetters werkte het weer mee. Het was een grijze dag in Haren, maar veel regen viel er dus niet.

In de modeshows lieten Harense modezaken zich zien. Organisatie van deze Fashiondag was in handen van Ondernemend Haren.