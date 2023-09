Muziekmiddag in de Groenenberg te Glimmen: 17 september live

Nieuws:

Door: Redactie

Zondag 17 september vanaf 14.30 uur in de Groenenberg te zien en te horen: Muziek: Honey Jarr

Zelf noemen ze het: pure muziek van Grunneger en Drentse bodem. Henk (gitaar en zang), Pieter (zang, gitaar en mondharmonica), Tijmen (bas, vioolbas en zang) en Aat (percussie, drums en schemerlamp). De mannen hebben elkaar gevonden in de intense muziek. Ze schrijven en spelen vooral hun eigen songs. Over levensverhalen, vriendschap en familie. Over kommer, over kwel, over geluk.

In de nummers zit een link met hun noordelijke wortels en het noordelijk landschap. Honey Jar speelt in de muzikale traditie van blues, roots, americana en alternative rock maar met een eigen(tijdse) sound. Het kan klein en akoestisch, het kan ook ook volle bak. Net wat het beste past bij de gelegenheid. Passie gegarandeerd.

Naast onze zelfgeschreven songs vind je in onze playlist onder meer The Allman Brothers, The Band, JJ Cale, Rolling Stones, Tom Waits, Ryan Adams (ja Ryan, geen Bryan), CCR en Bob Dylan.

En natuurlijk onze grootste helden: The Wood Brothers.

De vorige keer was het erg druk in de Groenenberg toen de mannen in ons midden waren en het enthousiasme was groot; veel herkenning en zo nu en dan meezingen(?). Ook deze middag zal het enthousiasme groot zijn gaan we van uit. U allen van harte uitgenodigd.

Een initiatief van Dorpshuis Groenenberg en Plaatselijk Belang Glimmen.