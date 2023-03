Naar Ghana om voor te lezen

Door: Redactie

Leesbevordering en taalontwikkeling liggen Wia Huisman uit Glimmen na aan het hart. Ze weet dat op scholen in het Afrikaanse land Ghana heel weinig wordt voorgelezen. Daarom vertrekt is zij momenteel in Accra om 34 leerkrachten in het kleuteronderwijs hierin te trainen. Ze gaat zelf ook voorlezen op kleuterscholen. Wie is deze vrouw die zich maar blijft inzetten voor dit onderwerp en daarvoor verre reizen maakt?

Wia werkte tot twee jaar geleden bij Biblionet Groningen waar zij ouders en leerkrachten ook stimuleerde om voor te lezen. Voorlezen helpt de ontwikkeling van kinderen vooruit. Deze passie verlegt zij nu naar Ghana. Haar betrokkenheid bij onderwijs op het Afrikaanse continent dateert al van 2008, toen haar dochter in Zuid-Afrika was om daar een schoolbibliotheek op te zetten en haar hulp goed kon gebruiken. Ze zegt: “Dat was het begin. Ik kwam daarna in contact met Biblionef Nederland, een internationaal netwerk dat scholen in Derde Wereldlanden van kinderboeken voorziet. Emmanuel uit Ghana had gevraagd om in de twee dorpen Adawso en Okorase kinderbibliotheken op te zetten. Ik vertrok met 11.000 euro om in Ghana Engelstalige kinderboeken en kinderboeken in het Twi te kopen en daar twee bibliotheken op te zetten.’’

Sinds 2010 heeft Wia al 36 schoolbibliotheken gerealiseerd in Ghana en Kenia. Hiervoor heeft zij opgeteld meer dan 150.000 euro opgehaald door middel van fondsenwerving en Benefietacties. Gevraagd naar haar diepste drijfveren zegt de Glimmense: “Ik doe dat niet uit geloofsovertuiging, want ik ben niet gelovig. Ik ben wel een idealist, ik geloof in ontwikkeling. Een pacifist ook, die zich heel erg aantrekt wat er in de wereld gebeurt. Want hoe je het ook wendt of keert: het is allemaal toch wel erg oneerlijk verdeeld in de wereld en lezen is de basis van alles. Alles begint met goed kunnen lezen. Wie leest, kan groeien.” Wilt u contact met Wia Huisman? Mail dan naar : wia.huisman@gmail.com