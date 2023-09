Namen & Gevels Waarom die naam?

Door: Redactie

Naam: Kromacker 1915

Gevel: Rijksstraatweg 76, Glimmen

Reinier Antonides (1976) kennen we als schrijver van verhalen in Roald Dahl-stijl. Maar hij is ook geïnteresseerd in non-fictie. Hij ploos de geschiedenis van zijn huis uit en dat leidde tot de naam ‘Kromacker – 1915’ op zijn gevel. Hoe zit dat?

Antonides heeft twee kenners van oud-Glimmen geraadpleegd: Gerrit Darneviel en Eppo van Koldam. Met hun verhalen kon hij de historie van zijn huis reconstrueren. Veel (oudere) mensen zullen het huis kennen als de winkel van ‘mevrouw Berends’ (Textiel), die tot 1990 heeft bestaan. Het huis is in 1915 gebouwd. Voordien moet het een akkertje zijn geweest. Uit akten blijkt dat ene Harm Wolters, wever van beroep, het perceeltje onder de naam ‘Kromacker’ zou hebben verkocht in 1824 aan ene Carolus Christiaan de Bruin uit Groningen voor de somma van 16,50. Waarom het perceeltje ‘kromacker’ werd genoemd is niet duidelijk. Wellicht zat er een knik in het perceel? De huidige bewoner heeft deze historie zichtbaar gemaakt door de naam, die sinds kort op het pleisterwerk prijkt.