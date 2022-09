Nederlandse vrijwilligers paraat in Nesciohotel

Nieuws:

Door: Redactie

Een groep van 15 vrijwilligers rond Willemijn Kemp uit Haren gaat zaterdag assisteren bij de opvang van de honderd asielzoekers uit Ter Apel, die vrijdagavond naar Haren zijn gebracht.

Kemp: “En er gaan ook Oekraiense mensen helpen. We gaan in kaart brengen waar behoefte aan is. Ik denk schone kleding. Maar we nemen ook eten en drinken mee. Er worden door iemand 100 eieren gekookt op dit moment voor het ontbijt.” De vrijwilligers bereiden het ontbijt.

Kemp en haar ‘sociale brigade’ hebben toestemming van de gemeente om te helpen. Eerder waren er al vrijwilligers om te helpen met de opvang van mensen uit Oekraine.