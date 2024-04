Nieuw parkeerbeleid Haren in de maak: “Openbare ruimte herwinnen”

Door: Redactie

Wethouder Philip Broeksma (GL) van de gemeente Groningen windt er geen doekjes om: het nieuwe parkeerbeleid in Groningen moet ruimte geven aan bewoners en hun bezoekers; forenzen en ‘vreemdparkeerders’ wil hij ontmoedigen in wijken te parkeren. De diepere gedachte hierachter is dat kinderen weer op straat moeten kunnen spelen en wijkbewoners niet worden ingesloten door geparkeerd blik. Daar valt weinig tegen in te brengen, want vrijwel iedereen zal deze uitgangspunten wel waarderen. Vraag is alleen: hoe ver ga je om dit ideaal te bereiken en…wat kost het de parkeerders? De gemeente gaat haar visie neerleggen bij de raad voor een publiek debat. Dat begint 10 april.

Nog voordat Broeksma de ingewikkelde puzzel van het nieuwe parkeerbeleid gaat uitleggen zegt hij: “Als je mensen vraagt waar ze hun auto het liefst parkeren, dan zeggen ze: voor de deur. Maar als je dan vraagt in wat voor straat ze willen wonen, dan zeggen ze: een straat met groen, ruimte en niet teveel auto’s.” Hij laat een veelzeggende stilte vallen, want met deze constatering maakt hij duidelijk waar de schoen wringt in Groningen. Dit College lijkt te kiezen voor ‘de straat met ruimte’ en bepaald niet voor ‘parkeren voor de deur’. Hoewel in het nieuwe beleid wel degelijk rekening wordt gehouden met bewoners die in hun eigen straat willen parkeren en met hun bezoekers. Echter nabij het centrum van de stad komen wijken waar bewoners maar één vergunning kunnen aanschaffen. Dat is toch iets wat effect kan hebben op de verkoopbaarheid (en -prijs) van je woning).

In grote lijnen

Men wil de gemeente verdelen in 4 zones. Het centrum en daarbuiten nog drie gebieden met elk hun eigen parkeerregime. Daarbij kunnen door bewoners en bedrijven vergunningen worden aangeschaft. Wie daar incidenteel wil parkeren betaalt een uurtarief. Het is de bedoeling dat mensen hun parkeergeld en vergunningen digitaal gaan betalen. Dan kan de gemeente namelijk met scan-auto’s handhaven. Een vergunning is goed voor een aantal parkeeruren (b.v. 600 per jaar). Wie daar overheen dreigt te gaan moet uren bijkopen. Ook dat kan online. Wie niet digitaal vaardig is kan telefonisch aanmelden dat men ergens parkeert, waarna de gemeente handmatig de parkeeractie registreert. Broeksma zegt dat 75% van de parkeerders nu al online betaalt en verwacht dat dit zal toenemen. Mantelzorgers kunnen een speciale vergunning aanvragen, zodat zij in hun zorgtaken niet worden gehinderd (600 uur voor 25,-).

In Haren

Haren blijft verdeeld in een centrumgebied (‘fiscaal gebied’) waar je straks 1,40 per uur betaalt. In het gebied er omheen (wat we nu kennen als ‘vergunningenzone’) gaat men 2,70 per uur betalen. Bewoners kunnen hier vergunningen aanschaffen, maar dat kunnen bewoners van het centrum niet.

Tariefvoorstel

De gemeenteraad moet het parkeerbeleid nog bespreken en eventueel bijschaven, maar de gemeente heeft al wel tarieven in het hoofd. Dat is nodig omdat men de parkeerinkomsten op hetzelfde niveau wil houden (jaarlijks 14 miljoen, waarvan enkele ‘miljoenen’ winst, die aan de wijken besteed kunnen worden, zegt de wethouder).

CENTRUM HAREN

Uurtarief 1,40

Bewonersvergunning 186,15 per jaar

Bedrijvenvergunning 186,15 per jaar

Bezoekersvergunning niet mogelijk (die betalen uurtarief)

Uitzondering:

Parkeerplaats De Brinken (Jumbo) 1e 90 minuten slechts 50 cent

Parkeergarage Voorhorst (ingang Hortuslaan) 1e 90 minuten slechts 50 cent

Parkeerplaats Oldehof (ingang Rijksstraatweg) 1e 90 minuten slechts 50 cent



GEBIED ROND CENTRUM

Bewonersvergunning 128,10 per jaar

2e bewonersvergunning 256,20 per jaar

Bedrijvenvergunning 128,10 per jaar

2e bedrijvenvergunning 570,96 per jaar

Bezoekersvergunning 91,50 per jaar

Vanaf 10 april staat dit beleid ter discussie in de gemeenteraad. In juni hoopt het College het beleid te kunnen vaststellen.



Wethouder Philip Broeksma