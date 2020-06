Nieuwbouw brandweerkazerne Haren ‘on hold’. Brandweermensen teleurgesteld.

Door: Redactie

De bouwplannen voor de veelbesproken nieuwe brandweerkazerne aan Felland-Noord in Haren, liggen in de ijskast. Of staan ‘on hold’, zoals woordvoerder Sylvian Noeken het uitdrukt. Dat blijkt bij navraag door deze krant naar de stand van zaken. De Veiligheidsregio wilde af van de verouderde locatie aan de Westersedrift en na een jarenlange discussie werd uiteindelijk het pand van Bolt Wegenbouw aan Felland-Noord aangekocht. Begin 2020 werd nog hard gewerkt aan het ontwerp en leek de bouw na de zomer te kunnen starten. Dat gaat nu voorlopig niet door.

Sylvian Noeken: “De huidige status van de (nieuw)bouw van de kazerne in Haren, is dat deze voorlopig ‘on hold’ is gezet. Dit heeft ons Dagelijks Bestuur (DB) op 26 februari besloten, omdat wij voor een verkenning staan van mogelijke kostenbesparingen waarvan wij nog niet weten hoe die er exact uit gaan zien. Als Veiligheidsregio worden wij gefinancierd met publiek geld dat van de gemeenten komt en dat kunnen wij maar één keer uitgeven.”

Vergadering uitgesteld

Volgens Noeken zou het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio (de burgemeesters in de provincie Groningen) in mei overleggen over deze situatie, maar door de corona-perikelen heeft dat beraad nog niet plaatsgevonden. “Naar verwachting vindt het pas na de zomer plaats”, zegt Noeken. De burgemeesters gaan dan de investeringsagenda bespreken en willen zien wat het effect van kostenbesparingen zal zijn op onder andere de plannen in Haren. Sylvian Noeken snapt heel goed, dat dit vervelend nieuws is. “We realiseren ons dat we onze ploegleden en inwoners om meer geduld vragen, maar naar verwachting kunnen wij hen in het najaar meer duidelijkheid geven. De ploegleden van Haren waren vanzelfsprekend erg teleurgesteld, want na vele jaren van overleg was er eindelijk duidelijkheid over nieuwbouw van hun kazerne. Deze teleurstelling begrijpen wij heel goed.” De huidige kazerne aan de Westersedrift voldoet al jaren niet meer aan de Arbo-eisen. Daarom was destijds gekozen voor nieuwbouw. Op de foto de huidige kazerne.

Uit het archief

De brandweerkazerne is al jaren een ‘heet hangijzer’. We pikken willekeurig een bericht van onze krant uit 2017, waarin wordt gemeld dat de besluitvorming ‘on hold’ was gezet (die term is bekend). In dat jaar was het de provincie die op de rem trapte. In dat jaar leek er nog sprake te zijn van nieuwbouw op de locatie van de oude kazerne. Lees: https://www.harendekrant.nl/nieuws/nieuwe-brandweerkazerne-on-hold-veto-provincie/