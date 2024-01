Nieuw bedrijf aan Meerweg: Personal Training

Door: Redactie

In de winkel aan de Meerweg 4, waar voorheen De KOFFIEWINKEL was gevestigd, heeft nu Isaac Blhad met Club Citrus zijn intrek genomen.

Hij is personal trainer en Club Citrus is zijn eerste eigen bedrijf. “Heel spannend”, zegt hij. “Ik kreeg 15 november de sleutel en die week is mijn vrouw bevallen van ons eerste kind. Ik kreeg dus te maken met twee bevallingen, haha.” Hij en zijn collega’s bieden personal training aan voor mensen die willen afvallen, fitter willen worden, lichamelijke klachten hebben of aan hun conditie willen werken. Daarnaast geeft Isaac voedingsadviezen, zodat er goede balans is tussen koolhydraten, vetten en eiwitten. “Deze winkel past precies bij ons: prima locatie die iedereen kent. Na dertien jaar werken in dienstverband was het tijd voor deze stap!”