Ondernemers MKB kunnen 300 euro subsidie krijgen: Subsidieregeling Energiebesparing

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente Groningen heeft de subsidieregeling energiebesparing MKB opengesteld voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) binnen de gemeente. De ondernemer heeft bij deze regeling de keuze uit twee opties met allebei een waarde van € 300,-. Bij de ene optie krijgt de ondernemer een energieadviseur op bezoek die ter plekke energiebesparende maatregelen installeert. Bij de andere optie kan de ondernemer zelf bij de deelnemende bouwmarkten voor € 300,- aan energiebesparende artikelen kopen en installeren.



Voor wie?

Wethouder Economische zaken Carine Bloemhoff: ”Met deze regeling kunnen ondernemers op een snelle en toegankelijke wijze de energiekosten in hun bedrijfspand verlagen. Goed voor het milieu en fijn voor de portemonnee. Ik hoop dat veel mkb ondernemers in onze gemeente er gebruik van gaan maken”. De subsidieregeling is bedoeld voor kleinere ondernemingen, die een bedrijfspand gebruiken, en een maximumenergieverbruik hebben van 15.000 kWh aan elektriciteit en 15.000 m3 aan gas.

Kijk in de app

Ondernemers die in aanmerking komen voor de subsidie zijn al door de gemeente geselecteerd en ontvangen binnenkort via het duurzaamheidsplatform Groningen Werkt Slim een brief met uitleg en instructie over de regeling. Bedrijven die geen brief hebben ontvangen, maar wel recht denken te hebben op de subsidie kunnen een aanvraag doen via groningenwerktslim.app. Hier is alle informatie over de subsidieregeling Energiebesparing mkb terug te vinden, waaronder ook de subsidievoorwaarden en de deelnemende bouwmarkten.

De regeling is opengesteld van 1 oktober tot en met 31 december 2023. Subsidies kunnen nog worden ingewisseld bij de bouwmarkten tot 31 januari 2024. Er is voor de subsidieregeling een budget van € 210.000,- beschikbaar gesteld door de gemeente Groningen vanuit het Noodpakket Energiekosten en Inflatie.

Aanvragen met de Groningen Werkt Slim-app

Wanneer men geen brief heeft ontvangen, maar wel recht denken te hebben kan men de QR zelf aanvragen via https:// groningenwerktslim.app/ aanmeldpagina/

Het aanvraagproces is sterk vereenvoudigd door het gebruik van de Groningen Werkt Slim-app (GWS-app). In de brief die ondernemers ontvangen staat een QR-code. Na het scannen van de QR-code krijgen ondernemers toegang tot de GWS-app. Na het beantwoorden van enkele vragen over o.a. de eigen onderneming en het energieverbruik wordt het digitale tegoed van € 300,- in de app gezet. Hiermee kunnen zij direct, met gebruik van de app, de energiebesparende materialen betalen bij de aangesloten bouwmarkten of de aangesloten energieadviseurs.