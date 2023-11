Onderzoek in water Noordwillemskanaal

Door: Redactie

Maandag 11.30 uur: de politie doet momenteel onderzoek aan het Noord-willemskanaal nabij Groningen-Zuid. Er zijn een duikteam van de brandweer en politie aanwezig.

Het is nog niet duidelijk waarnaar onderzoek wordt gedaan, maar het laat zich raden dat er in het water iets is aangetroffen

Het fietspad is ter plaatse (Laan Corpus den Hoorn) afgezet en er zijn schermen geplaatst. In Haren is sinds zaterdagavond een bejaarde dame vermist. Het is niet duidelijk of dit onderzoek in het water met de vermissing verband houdt.

Nadere berichtgeving volgt.

Update 11.55 uur: Stadsblog Sikkom meldt dat er een lichaam uit het water is gehaald en dat de politie deze plek voorlopig behandelt als een ‘plaats delict’. Echter er staat nog geheel niet vast wie het slachtoffer is. Dus ook niet of het de vermiste dame uit Haren is. De plaats bevindt zich langs het fietspad van Groningen in richting Hoornsedijk.