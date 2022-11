Onderzoeker Esther Bergsma in Haren Hoogsensitief? Helemaal niet negatief

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 26 november van 14.00-16.00 uur is Esther Bergsma te gast bij Boekhandel Bruna om al haar vijf boeken over hoogsensitiviteit (HSP) te signeren en contact te maken met belangstellenden. De titel van haar nieuwste boek is veelzeggend: ‘Gelukkig Hoogsensitief – Geniet van je HSP-talenten’.

Esther Bergsma begon haar zoektocht en onderzoek naar hoogsensitieve personen (HSP) in 2009, nadat ze zelf uit de rails was gelopen door een burn-out. Het was volgens haar de rekening die haar werd gepresenteerd door grote onbekendheid van het begrip hoogsensitiviteit: “Ik ben zelf hoogsensitief en de burn-out had geen vier jaar hoeven duren als professionals meer over hoogsensitiviteit hadden geweten. En ik zou mezelf ook beter hebben begrepen. Het is sindsdien mijn missie om bekendheid te geven aan HSP, ook voor ouders die soms niet uit de voeten kunnen met hun kind.” Begrippen als ADHD en autisme komen volgens Bergsma meestal als eerste op tafel, terwijl HSP echt anders zijn. En nog steeds wordt er door GZ-psychologen wel eens gezegd: Hoogsensitiviteit bestaat niet echt. Bergsma: “En dat terwijl hooggevoeligheid in hersenscans (mri) gewoon aantoonbaar is.”.

Verwerken

HSP verwerken de prikkels en informatie om zich heen anders dan niet-hoogsensitieve mensen. Esther Bergsma zegt: “Zij zijn voortdurend bezig het plaatje van hun omgeving kloppend te krijgen. Ze willen het allemaal begrijpen. Hoogsensitieve kinderen (HSK) stellen heel veel ingewikkelde vragen, ze lijken eerst te treuzelen als ze een opdrachtje moeten uitvoeren en dat wordt niet begrepen door veel leerkrachten en vriendjes. In feite zijn ze druk bezig de opdracht tot het eind te doorgronden, voordat ze die gaan uitvoeren. Waar andere kinderen direct beginnen met het bouwen van een huisje van Lego, onderzoekt een HSK eerst de tekening.” Vaak wordt Esther door lezers bedankt voor de eye-opener, omdat de eigenschap hoogsensitiviteit het begin kan zijn van erkenning en zelfs een soort bevrijding.

Kinderen en hooggevoeligheid

Hoogsensitieve kinderen zijn gevoelig voor prikkels en verwerken deze intens. Ze hebben last van etiketten in kleren, voelen stemmingen aan en hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Pluspunten

Esther Bergsma ziet hoogsensitiviteit allerminst als een probleem. Als het wordt onderkend door ouders, kunnen zij hun kind helpen ermee om te gaan. Bijvoorbeeld door complimenten te geven in plaats van te vermanen. Maar tegelijk: begrenzen, zodat het kind zelf leert ermee om te gaan op school en in de samenleving. Al snel zal duidelijk worden dat hooggevoeligheid grote voordelen kan hebben. Talenten die je vaak bij HSP ziet: sterke intuïtie, subtiele waarneming, aandacht voor groepsbelang, creativiteit en zorgzaamheid. Daarmee is de titel van het boek verklaard. Zie ook: www.hoogsensitief.nl