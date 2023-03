Ongeval met gewonde bij Westerbroek

Door: Redactie

Op de weg tussen Groningen en Westerbroek (Winschoterweg N860) heeft zich maandagochtend rond 10.00 uur een ongeval voorgedaan, waarbij de bestuurster van een auto gewond is geraakt.

Het betreft een tweezijdige aanrijding waarbij één auto in een sloot belandde en de bestuurster er niet meer uit kon komen. De brandweer heeft haar rond 10.50 uur uit haar voertuig kunnen helpen. Tijdens de hulpverlening was de weg tijdelijk afgesloten. Ook is onderzocht hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Een bergingsbedrijf heeft de twee auto’s afgevoerd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Foto’s: 112Groningen/Haren de Krant