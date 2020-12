Door: Redactie

Woensdag 23 december zendt Omroep Max een nieuw programma uit, waar ‘onze draaiorgelman’ Joris ten Have te zien zal zijn. Sinds 2015 is Ten Have de vaste orgelaar in het centrum van Haren op vrijdagmiddag.

Hij heeft een uniek en eigentijds repertoire en is geliefd bij jong en oud.

Zie: https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/het-museum-van-nederland/