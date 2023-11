‘Onze’ illustrator Simon van der Molen maakte kerstpuzzel

Nieuws:

Door: Redactie

Simon van der Molen maakt al tien jaar strips met een actuele Harense kwinkslag voor Haren de Krant. Aan zijn serie komt op 1 januari een einde, want hij gaat zich weer op andere projecten richten. We bevelen hierbij graag zijn kerstpuzzel aan.

Opkomend en Groningse illustrator Simon van der Molen heeft het warme gevoel van een sfeervolle winterdag gevat in een illustratie en er een kerstpuzzel van gemaakt. Drie gelukkigen kunnen tijdens de Kerst aan de slag met deze puzzel, want de limited edition valt alleen te winnen. Ga hiervoor naar www.simonvdmolen.nl/winactie en doe mee tot uiterlijk 10 december.

Van kerstkaart naar kerstpuzzel

“Een traditie die ik jaarlijks graag in ere houd is het versturen van de enige echte Simon van der Molen kerstkaart. Het tafereel op de illustratie van de kerstkaart is er één waar ik het liefste zelf ben. Ook in de kerstkaart 2023 zou ik op dit moment willen zijn: nippend aan een heisse Kakao mit Sahne in een gezellig Duits dorpje. Het gezellige kroeggevoel in een winterse witte wereld. Ik wil dit gevoel delen met iedereen die de illustratie ziet. Dat bracht mij op het idee van de winactie.”

Illustraties van Simon van der Molen zijn te zien op www.simonvdmolen.nl.