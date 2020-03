Ook tweede slachtoffer ongeval overleden: vrienden rouwen op de plaats van het ongeluk

Door: Redactie

Het ongeval op de Rijksstraatweg in Haren heeft een tweede dodelijk slachtoffer geëist. In het ziekenhuis is ook de tweede inzittende van de Audi overleden. De twee jongens kwamen uit Zuidlaren en Gasselte en waren op weg naar Groningen om sigaretten te kopen. De bestuurder was 19 jaar, de passagier 20. Vandaag rond 15.30 uur hebben hun vrienden bloemen, kaarsen, blikjes energy-drank en een grill van een Audi neergelegd op de plaats van het drama.

Monument met bloemen

Een groep van ongeveer acht jongens en één meisje kwam naar de plaats van het ongeluk en plaatste hun geïmproviseerde monument als eerbetoon. “Het waren goeie jongens. Ze gingen naar school en hadden allebei een baan”, zegt één van hen als reactie op de vele speculaties over de snelheid van de auto op het moment van het ongeluk. “De weg nodigt hier inderdaad uit tot snel rijden”, zegt de jongen zichtbaar aangedaan. “Maar we waren er geen van allen bij, dus niemand kan zeggen hoe snel ze reden.” Eén van hen zegt dat de bestuurder goed kon autorijden. De rouwende jongeren hebben vernomen, dat een mislukte inhaalmanoeuvre de oorzaak van het ongeluk zou kunnen zijn. “We denken dat ze in een slip zijn geraakt na het inhalen. Volgens mij zijn er getuigen.” De Audi, bestuurd door de 19-jarige jongen uit Gasselte, is zonder remsporen achter te laten tegen een boom en een lichtmast gebotst. De auto werd daarbij uiteen gereten.

De vriendengroep, die ook in contact staat met de familie van de omgekomen jongens, heeft maandag de bloemen en kaarsen neergelegd en troostten elkaar.Het meisje kan nog steeds niet geloven wat er is gebeurd. Zij heeft de avond met de slachtoffers doorgebracht en in de omgeving van de stad rondgereden. “Toen ik naar huis wilde hebben ze me naar huis gebracht in Zuidlaren. Ik hoorde dat ze nog even sigaretten wilden gaan halen in Groningen.” Het meisje (naam bij de redactie bekend) is de laatste die de jongens levend heeft gezien.

Niet oordelen over deze zaak

Let op: Het is als buitenstaander niet te bewijzen of de bestuurder gisteren veel te snel heeft gereden en daarover willen we dus niet speculeren. Het onderzoek van de politie moet daarover duidelijkheid verschaffen. Op deze website zijn reacties op de berichtgeving dan ook niet mogelijk. Toch willen we de verhalen in de buurt over het ‘racen’ op andere avonden niet onvermeld laten, omdat die het gesprek momenteel wel domineren. De vrienden van de slachtoffers vinden dat mensen uit respect nu niet direct klaar moeten staan met oordelen. “We horen zelfs zeggen dat ze alcohol op hadden. Niks van waar.” Het meisje, dat gisteren bij de jongens was, bevestigt dit. Er is geen drank in het spel geweest, zegt ze.