Op 7 juni weer bordspelavond in Mellenshorst

Nieuws:

Door: Redactie

Bericht van vereniging ‘Hoge Ogen’



Op vrijdag 7 juni is de volgende bordspelavond van Bordspelclub Hoge Ogen. We starten om 19:00 uur in buurthuis De Mellenshorst (Waterhuizerweg 36 in Haren), en hopen natuurlijk dat jij er ook weer bent. De toegang is gratis, consumpties kun je ter plekke na afloop afrekenen bij de bar (zelf even bijhouden wat je hebt gedronken). Zo steunen we de Mellenshorst.

Hieronder vind je het overzicht met spellen die wij meenemen en uitleggen:

Grand Austria Hotel (uitleg door Erwin)

Mycelia (uitleg door Marleen)

We zetten nog een aantal andere spellen klaar die je ook kan spelen:

Ticket to Ride

Exploding Kittens

Knarr

Dinner in Paris

Natuurlijk mag je ook zelf een spel meenemen.

Tijdens de Feestweek in Oosterhaar (van 9 tot 15 juni) organiseren wij een extra bordspelavond, op dinsdag 11 juni. We starten om 19:00 uur in buurthuis De Mellenshorst (Waterhuizerweg 36 in Haren). Wij zullen ook dan een aantal spellen meenemen en uitleggen, en jullie zijn natuurlijk van harte welkom om te komen en ook spellen mee te nemen (toegang is gratis).

Aangezien er altijd voldoende spellen zijn, hebben we besloten dat het niet meer nodig is om je aan te melden voor de bordspelavonden (zowel voor 7 juni, 11 juni als toekomstige bordspelavonden).

En nog een laatste mededeling, de zomerperiode komt er aan. In augustus gaat de Mellenshorst dicht, dus dan zullen er geen bordspelavonden worden georganiseerd. Dit betekent dat de laatste bordspelavond op vrijdag 19 juli zal zijn, en de eerstvolgende na de zomer op vrijdag 13 september.