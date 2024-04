Nieuws:

Door: Redactie

Maar liefst 25 kunstenaars in Haren zetten hun deuren wijd open in het weekend van 6 en 7 april (van 11.00-17.00 uur). In ‘t Clockhuys is dan een overzichtstentoonstelling van de deelnemers, zodat men op basis daarvan een route kan uitstippelen. Meer informatie over de deelnemende kunstenaars leest u op www.openateliersharen.nl