Openlucht Theater op Wilma’s Erf in Onnen

Door: Redactie

Deze zomer speelt Toneelgroep Jan Vos de succesvolle locatievoorstelling WIND over hoe ongelukkige politieke keuzes een gemeenschap uit elkaar drijven.

Het dorp Burgerveen wordt geconfronteerd met de komst van een windmolenpark op het land van ondernemer Abel Koops (Peter Bolhuis). Abel heeft niet lang meer te leven. Hij besluit om windmolens te plaatsen om daarmee de financiële toekomst van zijn dochter Margje (José Kuijpers) veilig te stellen. De bewoners van het dorp Burgerveen protesteren, maar Abel geeft geen krimp. Met steun van de landelijke overheid weet hij zijn plannen door te drukken. Tot groot verdriet van zijn dochter, die door het project van haar vader met de nek wordt aangekeken in het dorp. Een bonte stoet van dorpsbewoners, beleidsmedewerkers en bestuurders raakt met elkaar in de clinch. Oude vetes worden opgerakeld, nieuwe tegenstellingen worden dankbaar uitgebuit.

In WIND schetst Tjeerd Bischoff op meeslepende wijze de tumultueuze gevolgen van een top-down opgelegd windmolenpark. Een bonte stoet van bestuurders, dorpsbewoners en beleidsmedewerkers raakt met elkaar in de clinch. Diepgewortelde vetes worden opgerakeld, schrijnende nieuwe tegenstellingen dankbaar uitgebuit. En terwijl de bewoners van Burgerveen zichzelf verliezen in een storm van emoties gaat de opwarming van de aarde onverbiddelijk door.

Over Toneelgroep Jan Vos

Na Mansholt, Koning van het Grasland en GAS bouwt Toneelgroep Jan Vos met WIND verder aan een reeks aansprekende actuele voorstellingen. Rode draad zijn politieke keuzes, waar nu wrange vruchten van worden geplukt. Na boterbergen, melkplassen, het verdwijnen van biodiversiteit en scheuren in gevels, draait het in WIND om de winnaars en verliezers van de energietransitie.

Credits

Tekst Tjeerd Bischoff | Regie Jeroen van den Berg | Spel Peter Bolhuis,

Trudi Klever, José Kuijpers, Dimme Treurniet, Dagmar Ketelaers,

Storm Parser | Muziek Jaap van Keulen | Liedteksten Peer Wittenbols

| Decor- en kostuums Ellen Klever | Licht Catharina Scholten

Speeldata

10 juli tot en met 21 juli op Wilma’s Erf, Zuidveld 16 in Onnen.

De kaarten zijn hier te bestellen: https://toneelgroepjanvos.stager.co/web/tickets

Meer informatie over de voorstelling is op onze website te vinden: https://toneelgroepjanvos.nl/alles-over-de-voorstelling-wind/