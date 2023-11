Opinie: locatie Van der Molen/Mango is aan het verpauperen

Door: Redactie

Langs de Emmalaan in Haren ziet het er treurig uit. Niet alleen het Nesciohotel is verwaarloosd langs de entree van het dorp, ook verderop dreigt een vies hoekje.

Het Nesciohotel maakt een verwaarloosde indruk, maar de locatie vervult nu wél een maatschappelijke functie. Er worden vluchtelingen uit Oekraïne ondergebracht. De nieuwe eigenaren van het perceel hebben woningbouwplannen, maar blijven het voorlopig nog verhuren aan de gemeente. Heel anders is dat met de locatie honderd meter verderop, waar ooit Autobedrijf Van der Molen floreerde en later Mango Mobility. Sinds de brand in 2019, die het pand verwoestte, ligt het terrein braak. Niemand steekt er een hand naar uit. Het is de eigenaar, vastgoedbedrijf Aprisco in Assen kennelijk nog niet gelukt om hier voortvarend een ontwikkeling tot stand te brengen. Buren vinden het inmiddels geen gezicht: een plateau met een tegelvloer en een verbrande reclamezuil. Daar is sinds een maand een vreemde keet bij gekomen, die de ontwikkelaar in Assen even kwijt moest en in Haren heeft geparkeerd.

Navraag bij Aprisco naar de plannen levert wrevelige antwoorden op die als strekking hebben: zodra er iets te melden is hoort u het vanzelf. De toon is: het gaat u niets aan. Dat is natuurlijk het goede recht van een eigenaar, maar het is minder prettig als het gaat om een zichtlocatie langs de entree van een dorp. In een tijd van schaarste aan woonruimte zou het de ontwikkelaar sieren als die niet ging voor winstmaximalisatie, maar voor het vlot bouwen van woningen. Natuurlijk zal de gemeente dan ook moeten meewerken aan een snelle afhandeling van de bouwaanvragen. Een buurman die zich ook met vragen meldde bij Aprisco kreeg net als de krant nul op het rekest. Wij wachten dus maar weer af waartoe Aprisco in staat is in Haren.