Opinie: Oproep Grootouders voor het Klimaat – Maak van Black Friday een Green Friday

Van wie komt deze oproep?

Grootouders voor het Klimaat is een groep van bezorgde grootouders en andere senioren die willen

bijdragen aan een leefbare wereld voor de volgende generaties over de hele wereld. In de regio

Groningen / Haren is er een actieve lokale groep.

Op 24 november is het weer zo ver: Black Friday. Wie (er) nog niet genoeg (van) heeft, kan de maandag erna, Cyber Monday, nog een keer verder met online aanbiedingen. Winkels en bedrijven verlagen hun prijzen, zodat iedereen leuke cadeautjes kan kopen voor zichzelf of haar of zijn geliefden. Zo draaien ondernemingen een flinke omzet. Maar is dat waar wij én Moeder Aarde gelukkig van worden? Wij denken van niet.

Wij zijn de Grootouders voor het Klimaat, een beweging die zich inzet om de aarde leefbaar te houden voor alle generaties na ons. We roepen daarom op tot een gezond tegengeluid: sluit je aan bij onze klimaatvriendelijke koers om deze vrijdag Groen in plaats van Zwart te maken. Koop niets, maar doe die dag iets leuks voor iemand die je dierbaar is.

Wat doet ons koopgedrag met onze wereld en onszelf?

Impact op de planeet

Onze spullen zijn verantwoordelijk voor meer dan een derde deel van de totale milieu-impact van ons huishouden. We consumeren veel meer dan de planeet kan leveren. De gemiddelde Nederlander leeft alsof er 3,6 planeten zijn. Alle spullen moeten gemaakt worden. Dat leidt tot ontbossing en put de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet uit. Daarnaast veroorzaakt het lucht- en waterverontreiniging. Alle artikelen moeten vervoerd en bezorgd worden. Dit zorgt voor enorm veel verpakkingsafval en CO2-uitstoot. Van de online aankopen wordt maar liefst 10 tot 15 procent geretourneerd, veel ervan wordt gewoon weggegooid. Van kleding wordt zelfs 40 procent teruggestuurd. Deze industrie stoot meer CO2 uit dan de luchtvaart én het zeetransport samen.

Impact op onszelf

In 2021 besteedden we tijdens Black Friday gemiddeld 222 euro. Hebben we al die spullen nu echt nodig? We laten ons gemakkelijk verleiden door koopjes die we in negen van de tien gevallen toch niet nodig blijken te hebben. De kortingen geven ons een overwinningsgevoel. Helaas: als je iets koopt, word je er eerst heel blij van, maar dat gevoel verdwijnt al erg snel weer. Sterker nog: het najagen van materiële welvaart veroorzaakt alleen maar stress.

Er is een alternatief

Dus: doe het niet. Nee zeggen tegen spullen die je niet nodig hebt, betekent ja zeggen tegen ruimte in je huis, ruimte in je hoofd, meer tijd en geld voor alles wat voor jou echt waardevol is. Onderzoek laat zien dat niet het kopen van spullen ons gelukkig maakt, maar sociale contacten of iets doen voor of met andere mensen. Dus niet het hebbedingetje met 50% korting, maar wel het cadeautje voor die ene vriend of vriendin of het koffiemoment met je buurvrouw levert je veel duurzaam geluk op.

De Groene uitdagingstool:

Denk over elke potentiële aankoop drie dagen na. Bedenk waarom je iets echt nodig hebt.

Kijk of je het tweedehands kunt aanschaffen.

Kijk of je het kan lenen, huren, of delen.

Organiseer een ruilbeurs.

Ga met je kapotte spullen naar een Repair Café. Steeds vaker kun je spullen die stuk zijn ook terugbrengen naar de winkel waar je het gekocht hebt.

Houd bij wat je niet hebt gekocht en wat je daarmee in euro’s hebt bespaard, dit werkt enorm motiverend. Je kunt het geld dat je overhoudt ook aan een goed doel doneren: dubbel geluk!

Schrijf je uit van nieuwsbrieven van winkels waar je wel eens shopt. Jij bepaalt zelf wanneer je iets nodig hebt, niet het marketingbureau.

Geef je huis een schoonmaakbeurt. Breng alles wat je niet blij maakt naar de lokale kringloop of weggeefwinkel.

Ten slotte:

Op social media zijn er meerdere challenges om niets te kopen, waar je je bij aan kunt sluiten, bijvoorbeeld van Trees for All. Zo kun je elkaar steunen.

En als kers op de taart: steun op Green Friday jouw favoriete initiatief dat zich inzet voor natuurherstel of zet je op een andere manier in voor Moeder Aarde.

Een fijne, sociale Groene Dag op 24 november gewenst!