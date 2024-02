Oprichter draagt LineStyle over – Het nieuwe avontuur lonkt

Door: Redactie

Na 16 jaar hebben Janneke en Wijno van Ravenhorst hun bedrijf LineStyle toevertrouwd aan een nieuwe eigenaar. Dat is Joyce de Jonge, die al drie jaar werkzaam is in de zaak aan het Anjerplein. Waarom wilde Janneke wat anders?

Het begin

Bij LineStyle kun je afvallen door je in te spannen op apparaten, maar het is geen doorsnee sportschool. De apparaten bevatten namelijk technologie, zoals vacuüm en infrarood, die het verbrandingsproces versnellen zonder dat je over grenzen moet gaan. Met dat concept zijn Janneke en haar man in 2008 gestart aan de Meerweg, waar het pand al snel te klein bleek en moest worden uitgebreid. In 2016 waagden zij de stap naar een nieuw, ruim pand aan het Anjerplein. Het bedrijf loopt prima en tóch wilde Janneke wat meer ruimte voor een nieuw avontuur.

In Haren de Krant van februari staat wat zij nu gaat doen. De krant verschijnt 27 februari.

foto: Janneke van Ravenhorst